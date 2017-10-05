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Четверг, 05 октября 2017, 22:13
кандидат юридических наук, эксперт-криминолог
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Эту реформу обещали все и всем. И сейчас - последний шанс для изменения избирательной системы, которая была введена еще в 2011 году по указанию и в интересах режима Януковича. (укр.)
Срочность настораживает. В тексте нет ничего, что не может подождать неделю, две или даже больше. Законопроект не решает ни одной проблемы. (укр.)
Поддержка в 90% - это порядок цифр для "референдума" в ДНР или Южном Судане, выборов президента Зимбабве или правящей партии в Мьянме. Такой показатель всегда сообщает, что в событии скрыта какая-то скверна.
У меня есть история о том, как проблема насилия в семье повлияла на мою жизнь. (укр)