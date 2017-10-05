Николай Выговский 5 причин принять избирательную реформу Эту реформу обещали все и всем. И сейчас - последний шанс для изменения избирательной системы, которая была введена еще в 2011 году по указанию и в интересах режима Януковича. (укр.)

Анна Маляр Закон о реинтеграции – много шума из ничего Срочность настораживает. В тексте нет ничего, что не может подождать неделю, две или даже больше. Законопроект не решает ни одной проблемы. (укр.)

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