Мы, украинское общество, должны признать право крымских татар как коренного народа на Крымскотатарскую автономию в составе Украины. Потому что мы сами – такие же "кырымлы".
Почему английский суд любит украинского музыканта больше, чем родное правительство
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Среда, 01 ноября 2017, 08:30
продюсер
Темы: Кабинет министров импорт
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Дмитрий Прикордонный Почему английский суд любит украинского музыканта больше, чем родное правительство
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