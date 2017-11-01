Анастасия Рингис Почему я – кырымлы. И вы тоже Мы, украинское общество, должны признать право крымских татар как коренного народа на Крымскотатарскую автономию в составе Украины. Потому что мы сами – такие же "кырымлы".

Дмитрий Прикордонный Почему английский суд любит украинского музыканта больше, чем родное правительство Кабмин опубликовал проект постановления, которое существенно ограничит права отечественных музыкантов и уменьшит их доходы. Все – в угоду импортерам аудио- и видеотехники. (Укр.)

Екатерина Сергацкова Третья чеченская Две войны в Украине идут уже четвертый год. Обе – с Россией. И вторая – чеченцев с "кадыровцами" – не менее драматична и опасна, чем первая, официальная.

Виталий Шапран Жить по-французски: реформы Макрона и риски для ЕС Зачем странам ЕС увеличивать свое налоговое бремя ради выравнивания условий с Францией?Анонсированные Макроном реформы могут разрушить единое экономическое пространство ЕС.

Любомир Зубач Бюджет-2018 для местного самоуправления: не в деньгах счастье Из 12 избирательных округов около 90% всех средств направлено на 6 избирательных округов. Догадайтесь, кто представляет эти округи? Правильно, в основном это БПП и "Народный фронт". (укр.)