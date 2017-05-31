Сергей Масличенко: В перспективе, кредиты от ЕБРР позволят снизить потери тепла и сдержать рост коммунальных платежей

Нинішня ситуація в сфері теплопостачання є досить непростою для споживачів, оскільки вони отримують платіжки з високими рахунками за тепло і в той же час ефективність виробництва і постачання тепла до наших домівок залишає бажати кращого. Проте цей сектор є дуже перспективним для інвестування.

Саме тому Європейський банк реконструкції та розвитку став активним інвестором змін на краще в цій сфері, про це розповів асоційований директор департаменту енергоефективності та змін клімату ЄБРР Сергій Масліченко.

Директор департаменту енергоефективності та змін клімату ЄБРР Сергій Масліченко

Яким чином ви відбираєте проекти в різних містах?

Ми працюємо з тими, хто проявляє зацікавленість до збільшення енергоефективності міста, хто найбільш підготовлений, хто швидко відповідає на наші запитання і з ким у нас виходить досягнути результату.

Якщо міста будуть проявляти ініціативу та координувати свої дії і підтримувати конструктивні починання в сфері теплопостачання, наприклад, з метою проведення технічної модернізації місцевого теплопостачального підприємства, то ми будемо вітати таку позицію і будемо, в свою чергу, відкритими для діалогу та подальшої співпраці. Говорячи про готовність міст отримати інвестиції від ЄБРР або інших кредиторів, слід згадати той факт, в більшості населених пунктів інфраструктура теплопостачання зношена майже на 70-90%. І місцева влада добре поінформовані про такий стан речей.

Також ми залучені в процес тарифоутворення для програм в сфері модернізації теплопостачання на рівні міста за існуючими методиками. Ми робимо аналіз витрат, включених в тариф і допомагаємо його вдосконалити та знижуємо операційні витрати за рахунок наших інвестицій, таким чином, тариф може взагалі не підвищитися або збільшитися несуттєво в тих містах, де ЄБРР запроваджує енергоефективні проекти! А згодом , коли наш кредит буде погашений, тариф може буде знижений за рахунок економії на фінансових витратах.

Природно, що тариф може рости через ціни на природний газ, але без інвестицій він би зростав ще швидше, тобто за рахунок реалізації проектів з ЄБРР плата за тепло буде рости повільніше в такому випадку. Тобто за рахунок економії на більш енергоефективному обладнанні (що виробляє ту ж саму кількість тепла, але при меншому використанні газу або біопалива) та завдяки зниженню споживання за рахунок індивідуально-теплових пунктів. Співпраця з ЄБРР, таким чином, дозволяє зробити тариф, по-перше, прозорим і зрозумілим для населення, адже місцева влада розміщує інформацію про тарифи у себе на сайті, а по-друге, - такий підхід дозволяє стримати підвищення тарифу.

Які зміни в тарифній політиці необхідні на сьогодні для тепло модернізації?

На це націлена програма технічної допомоги, яку ми спільно зі Світовим Банком надаємо для НКРЕКП. Разом з нашими колегами ми прагнемо створити нову, сучасну систему тарифоутворення, яка буде привабливою для залучення приватних інвестицій.

Уявімо приватного інвестора, який хоче побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на біомасі (наприклад, використовуючи відходи деревообробної промисловості або сільського чи лісного господарства – солому, деревину та ін..).

Такий інвестор приходить сьогодні до НКРЕКП, де йому повідомляють, що в тариф, за яким він хоче продавати вироблену на ТЕЦ теплову енергію закладають 6% рентабельності. Хто ж буде інвестувати під 6% рентабельності, якщо навіть ставка по депозитам вище? Тому через проблеми з тарифоутворенням немає припливу приватних інвестицій в сектор теплокомуненерго. Крім того, є питання регулювання локальних монополій з теплопостачання, доступу приватних компанії до тепломережі міста, що потребують окремого вирішення з метою покращення інвестиційної привабливості сектору.

Чи очікуєте ви, що після зміни системи тарифоутворення відбудеться "приплив" інвесторів в сектор теплокомуненерго не тільки з України, а й з інших країн?

Безумовно! Нашим першочерговим завданням є чітка і зрозуміла система тарифоутворення. І ми сподіваємося, що в тому числі за рахунок нашої допомоги протягом 1-2 років така система з'явиться. Друга важлива проблема - це відсутність нормальних організаційно-правових відносин зі споживачем, а саме між населенням або ОСББ та теплокомуненерго.

Необхідне прийняття закону про житлово комунальні послуги, який буде регулювати ці відносини, проте на сьогодні відповідний законопроект застряг у Верховній Раді більше року. Оскільки взаємовідносини на ринку між клієнтом і постачальником невирішені, це лякає інвестора і він не приходить в цей сектор.

Ну і третє питання - це субсидії. Це "живі" гроші. Якщо ОСББ та населення не отримуватимуть їх вчасно і саме у грошовій формі, а не у вигляді взаємозаліків, то ті ж самі теплопостачальні компанії не будуть отримувати "живих" грошей від своїх клієнтів. А ситуація за якої компанія не має "живих" грошей являється неприйнятною для інвестора. Має відбутися повна монетизація субсидій, саме тоді прийде приватний інвестор!

Все знаходиться у взаємозв'язку з тарифами: тариф може бути встановлений, але не оплачений населенням, оскільки субсидія затримується, або тому що вона не грошова, а у вигляді взаємозаліку. Взаємозалік зараз відбувається через ланцюжок між "Нафтогаз України" і комунальними підприємствами, але приватний інвестор в цьому ланцюжку брати участь не може. Як тільки впровадять ефективну систему тарифоутворення і субсидії будуть видаватися живими грошима, саме тоді інвестиції в сектор теплопостачання почнуть набирати обертів.

Які проекти ЄБРР стосуються населення безпосередньо?

У нас є програма IQ Energy, по якій видаються кредити населенню через банки-партнери на енергозберігаючі заходи в житловому секторі. Клієнти програми отримують відповідну компенсацію з фонду наших донорів. Компенсація може бути до 3 тис. євро на людину.

Також хочу зазначити, що для нас завжди важливий моніторинг та перевірка використання донорських коштів, тому ми відстежуємо, дійсний ефект від енергозбереження за всіма проектами в усіх країнах.

Для цього по кожному окремому проекту (не тільки по IQ Energy), але й по всім іншим, ми ставимо критерії досягнення цільового результату і стежимо за їх дотриманням. У цій програмі ми підтримуємо інвестиції тільки в найбільш енергоефективні технології і матеріали, які є кращими, ніж середньостатистичні доступні на ринку.

Для цього ми сформували "Каталог технологій". В цьому списку є всі технології і матеріали, які відповідають нашим критеріям. Застосування такого каталогу - це наша практика в усіх країнах де реалізуються подібні проекти. Даний каталог - це як інструкція для споживачів в сфері енергоефективності, яка також спрощує взаємодію з банками-партнерами.

В результаті, такий підхід сприяє використанню на ринку ефективних технологій, оскільки ми б не хотіли сприяти поширенню неякісних технологій і матеріалів і саме в цьому, я думаю, ми є однодумцями із нашими клієнтами.

До речі, до програми IQ Energy приєдналися наступні українські банки: "Укрсиббанк", "ОТР Банк" та нещодавно "Райфайзен-Аваль". Для того, щоб сказати про зручність та ефективність такої програми досить навести лише один приклад.

Який результат інвестиції ЄБРР несуть для кінцевого споживача, звичайного громадянина?

Щоб відповісти на це питання слід розглядати наступну ситуацію: з однієї сторони – є теплопостачальне підприємство у вашому місті, яке виробляє теплову енергію і транспортує її до вашої домівки, а з іншої є ви, як споживач цього тепла.

В чому ви зацікавлені? В тому, щоб ви могли отримати якісну послугу за максимально низької ціни, умовно кажучи, щоб в квартирі або будинку було біля 20-21°С і як можна дешевше. Що треба зробити, щоб цього досягнути? По-перше необхідно модернізувати теплокомуненерго, тобто досягти зниження вартості генерації тепла в котельні, наприклад, перейшовши від дорого газу до більш дешевого біопалива або модернізувати діючі газові котли та ін.

Коли компанія виробила теплову енергію, її необхідно транспортувати до вашого будинку, і найголовніше – з мінімальними втратами, адже ми платимо не за нагрів теплотраси, повітря або ґрунту, а за гарячі батареї у нашій квартирі. Для цього необхідно провести утеплення та заміну теплових мереж. Таким чином ЄБРР напряму кредитує теплокомуненерго, що дає можливість зробити високоефективними проекти виробництва і доставки теплової енергії.

Далі ваш будинок, в якому також може бути багато втрат тепла. Саме для вирішення цієї проблеми у нас є програма IQ Energy, яка дозволяє безпосередньо споживачу, тобто вам отримати кредитні кошти для теплової модернізації вашої оселі. Тож, ми бачимо, що фінансування ЄБРР охоплює всі ланки: від виробництва до споживання тепла, і кінцевим вигодо одержувачем являється споживач.