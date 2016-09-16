Боевики не выдержали свой "режим тишины" ни дня
В зоне проведения АТО за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил.
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на странице в Facebook.
На Донецком направлении зафиксировано 12 нарушений "режима тишины".
В частности, боевики вели обстрелы из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в Авдеевке, Верхнеторецком, Зайцево.
"Кроме того, по Зайцево оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а по Верхнеторецкому стрелял снайпер", - сообщили в штабе.
На Мариупольском направлении зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Боевики вели вооруженные провокации и открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Широкино, Марьинки, и Новотроицкого.
На Луганском направлении зафиксировано 2 нарушения "режима тишины" – в районе Новоалександровки боевики стреляли из стрелкового оружия.
"Ответный огонь силы АТО не открывали", - подчеркнули в штабе.