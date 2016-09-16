Порошенко анонсировал освобождение из плена еще одного украинца
Президент Петр Порошенко анонсирует увольнение Владимира Жемчугова, которого держат боевики.
Об этом он заявил на форуме YES в пятницу.
"Я могу дать вам немного оптимизма. Завтра - у нас большая надежда, - что завтра мы привезем домой Жемчугова", - заявил Порошенко.
Как известно, 45-летний Жемчугов был задержан боевиками Луганской области в ноябре 2015 года. Его обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугино под Луганском и электропору в Хрящеватом
Жемчугов - инвалид, у него нет конечностей и зрения.
Украиснкая правда
Він у терористів російського міра гібридних воєн Путіна - Кирила просто фізично не зміг би вижити.
За його життя Україна повертає на війну проти нас з вами вилікуваних і тому фізично здорових, (відокремлених на наших харчах), терористів і воєнторгу Путіна - Кирила, щоб вони і надалі нас убивали? Скільки чоловік?