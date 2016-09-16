Порошенко анонсировал освобождение из плена еще одного украинца

Президент Петр Порошенко анонсирует увольнение Владимира Жемчугова, которого держат боевики.

Об этом он заявил на форуме YES в пятницу.

"Я могу дать вам немного оптимизма. Завтра - у нас большая надежда, - что завтра мы привезем домой Жемчугова", - заявил Порошенко.

Как известно, 45-летний Жемчугов был задержан боевиками Луганской области в ноябре 2015 года. Его обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугино под Луганском и электропору в Хрящеватом

Жемчугов - инвалид, у него нет конечностей и зрения.

Украиснкая правда