Порошенко анонсировал освобождение из плена еще одного украинца

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Пятница, 16 сентября 2016, 10:04

Президент Петр Порошенко анонсирует увольнение Владимира Жемчугова, которого держат боевики.

Об этом он заявил на форуме YES в пятницу.

"Я могу дать вам немного оптимизма. Завтра  - у нас большая надежда, - что завтра мы привезем домой Жемчугова", - заявил Порошенко.

 

Как известно, 45-летний Жемчугов был задержан боевиками Луганской области в ноябре 2015 года. Его обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугино под Луганском и электропору в Хрящеватом

Жемчугов - инвалид, у него нет конечностей и зрения.

Украиснкая правда

Темы: пленные Порошенко
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Комментарии — 2
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IP: 93.183.219.---peanch16.09.2016 10:58
На Савченко его поменяйте.
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IP: 91.124.207.---nestor198016.09.2016 10:21
Жемчугов є інвалідом, він не має кінцівок і зору.
Він у терористів російського міра гібридних воєн Путіна - Кирила просто фізично не зміг би вижити.
За його життя Україна повертає на війну проти нас з вами вилікуваних і тому фізично здорових, (відокремлених на наших харчах), терористів і воєнторгу Путіна - Кирила, щоб вони і надалі нас убивали? Скільки чоловік?
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