Порошенко: Дело Шеремета - это тест для правоохранительных органов

Президент Петр Порошенко недоволен ситуацией с прессой в Украине и заявляет, что расследование убийства Павла Шеремета является важным тестом для правоохранительных органов Украины.

Об этом он заявил на форуме YES в пятницу.

"Или я доволен ситуацией с прессой? Нет! Не должно быть, чтобы президент вмешивался в ситуацию нападения на канал Интер - это неприемлемо", - отметил он.

Он также заявил, что не может мириться с убийством одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

"Я не могу принять убийство Павла Шеремета, которого я лично знал", - подчеркнул он.

"Что я могу сделать - это за час или за два после того, как это произошло - позвонить американским партнерам и пригласить агентов ФБР, чтобы могли помочь провести расследование, дать экспертов, которые могли бы сделать все поисковые работы и просто добавить прозрачности в это расследование ", - сказал он.

"Конечно, проблема, когда взрывается машина журналиста посреди улицы в центре Киева - это террористический акт и это может произойти в любой стране, но украинский президент, украинское правительство, украинские правоохранительные органы должны показать эффективность и прозрачность этого расследования", - отметил он.

Порошенко добавил, что знал Шеремета много лет, ценил его за то, что он приехал в Украину из России "и помогал в трудные времена очень профессиональной работой".

"Это очень важный тест для внутренних органов Украины, как пройдет это расследование", - подчеркнул он.

Он также добавил, что нужно улучшить безопасность на улице, поэтому продолжается реформа полиции, сектора безопасности, армии и т.д..

Как известно, некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Нацполиция вычислила предполагаемых убийц и вела погоню за ними.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Взрывное устройство было заложено близко к месту водителя.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Взрывное устройство, которое привело к взрыву машины, было заложено близко к месту водителя.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета местьза его профессиональную деятельность.

Однако следствие рассматривает четыре версии.

22 июля дело было передано в Главное следственное управление МВД, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Тогда же СМИ выложили видео с моментом закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тысяч гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

4 августа следователи сообщили, что по делу опрошены около 500 свидетелей,изъяты около 150 камер, у следствия более 140 терабайт информации.

Следователи также попросили помочь найти свидетеля по делу об убийстве Шеремета.

Украинская правда