Порошенко: Мы не будем торговать Крымом за решение по Донбассу

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Пятница, 16 сентября 2016, 11:36

Президент Петр Порошенко заявил, что для Украины Крым - украинская территория, которая никогда не станет разменной монетой в вопросе о Донбассе.

Об этом Порошенко заявил на форуме YES в пятницу

"Мы не будем торговаться Крымом за хорошее решение в Донбассе", - подчеркнул Порошенко.

"Крым - это украинская территория", - добавил он.

По его словам, такой опасный прецедент как легализация аннексии Крыма Россией, "не должен происходить в принципе".

Кроме того, Порошенко отметил, что ожидает, что во время Генассамблеи ООН будет принята резолюция о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыма.

"Генеральная ассамблея ООН, которая начинается в эти дни в Нью-Йорке, также должен сказать свое слово в этом отношении и в Украине мы рассчитываем на поддержку новой украинской инициативы о принятии Генассамблеей ООН новой резолюции о нарушении прав человека в Крыму, который является частью нашей политики деоккупации и мы рассчитываем на поддержку в Нью-Йорке ", - заявил Порошенко.

Он отметил, что на полуострове осуществляются пытки и другие нарушения прав украинцев, крымских татар в Крыму.

Украинская правда

Темы: Крым Росcия
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IP: 193.17.75.---Zi_shody116.09.2016 12:51
Адресую вопрос всем российским троллям: не хотите спросить жителей Калининграда, что они думают о самоопределении?
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