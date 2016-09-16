За сутки в АТО трое раненых и один контуженный

792 просмотра
0
Пятница, 16 сентября 2016, 13:08

За сутки на Донбассе погибших в рядах ВСУ нет, трое военных получили ранения и 1 контузию.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших нет, трое военных получили ранения, еще 1 получил контузию в результате подрыва взрывных устройств в Крымском и Авдеевке", - сказал Лысенко.

По его словам, в зоне проведения АТО снизилось количество обстрелов со стороны боевиков, они не применяли артиллерию. Лысенко связал такую ситуацию с визитом на Донбасс министров иностранных дел европейских стран.
"Однако полного перемирия нет", - сказал он.

Как известно, в Авдеевке Донецкой области в результате взрыва на автобазе погиб мужчина 1963 года рождения, еще двое были госпитализированы.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Авдеевке в результате взрыва погиб мужчина, еще двое ранены 16 сентября 2016, 13:07
Кучма считает, что Европа ответственна за события в Украине 16 сентября 2016, 11:50
Боевики не выдержали свой "режим тишины" ни дня 16 сентября 2016, 07:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
МВФ определил "маяки" для четвертого транша Украине
Кроме Жемчугова в субботу обменяют сотрудника СБУ – СМИ
Порошенко: большая приватизация стартует в следующем месяце
В Евросоюзе – за предоставление НАБУ права на самостоятельную "прослушку"
Все новости
Папина дочка

Как рождения ребенка может изменить человека

Независимость'25

Похвала непохожести. Независимость'25 Богдана Логвиненко