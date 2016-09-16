За сутки в АТО трое раненых и один контуженный

За сутки на Донбассе погибших в рядах ВСУ нет, трое военных получили ранения и 1 контузию.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших нет, трое военных получили ранения, еще 1 получил контузию в результате подрыва взрывных устройств в Крымском и Авдеевке", - сказал Лысенко.

По его словам, в зоне проведения АТО снизилось количество обстрелов со стороны боевиков, они не применяли артиллерию. Лысенко связал такую ситуацию с визитом на Донбасс министров иностранных дел европейских стран.

"Однако полного перемирия нет", - сказал он.

Как известно, в Авдеевке Донецкой области в результате взрыва на автобазе погиб мужчина 1963 года рождения, еще двое были госпитализированы.

Украинская правда