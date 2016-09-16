Джемилева номинировали на премию Сахарова

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Пятница, 16 сентября 2016, 14:16

Один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев номинирован на премию Сахарова, которую основал Европарламент.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

"Мустафа Джемилев отстаивает права человека и права национальных меньшинств более полувека. Ему было шесть месяцев, когда его семью депортировали в Среднюю Азию вместе с крымскими татарами. Он смог вернуться назад только через 45 лет. Теперь после того, как Россия аннексировала Крым, ему снова запретили въезд на полуостров", - говорится в сообщении

Джемилев является одним из четырех номинантов.

 Имя победителя станет известно 6 октября.

Премия Сахарова в области свободы мысли назначается раз в год европейским парламентом. Она была основана в 1988 году.

Украинская правда

Темы: крымские татары
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