Джемилева номинировали на премию Сахарова
Один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев номинирован на премию Сахарова, которую основал Европарламент.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.
"Мустафа Джемилев отстаивает права человека и права национальных меньшинств более полувека. Ему было шесть месяцев, когда его семью депортировали в Среднюю Азию вместе с крымскими татарами. Он смог вернуться назад только через 45 лет. Теперь после того, как Россия аннексировала Крым, ему снова запретили въезд на полуостров", - говорится в сообщении
Джемилев является одним из четырех номинантов.
Имя победителя станет известно 6 октября.
Премия Сахарова в области свободы мысли назначается раз в год европейским парламентом. Она была основана в 1988 году.
Украинская правда