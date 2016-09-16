ОБСЕ: в ночь на пятницу в зоне АТО не было ни одного выстрела

834 просмотра
1
Пятница, 16 сентября 2016, 14:22

В ночь на пятницу миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного выстрела в зоне АТО.

Об этом в пятницу заявил во время брифинга заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуг.

"Согласно с отчетами всех наших 14 офисов в Донецкой и Луганской областях ситуация прошлой ночью была спокойной. Последнее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в 16.50 вчера (в четверг - ред.) после обеда в районе Ясиноватой, Авдеевки", - сказал он.

"Из Станицы Луганской до Широкино ни взрыва, ни даже выстрела не было зафиксировано с того момента", - добавил Хуг.

Однако он добавил, что рано утверждать, что это будет устойчивый эффект. Хуг сообщил, что запрещенное вооружение до сих пор находится в зоне безопасности.

"Напряженность или недоразумение может привести к эскалации", - добавил Хуг.

Как известно, главарь боевиков Александр Захарченко объявил, что боевики в "одностороннем порядке" начинают "режим тишины" с 0 часов 15 сентября.

Пресс-служба штаба АТО в пятницу сообщила, что за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Авдеевке в результате взрыва погиб мужчина, еще двое ранены 16 сентября 2016, 13:07
Украина не сделает шага вперед, пока РФ не выполнит обязательства - Порошенко 16 сентября 2016, 10:29
Порошенко: Это не гражданская война - это агрессия России 16 сентября 2016, 09:57
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.59.---RX16.09.2016 16:42
Кто врёт Ху..Г или пресс служба АТО.
Пресс-служба штаба АТО в пятницу сообщила, что за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
МВФ определил "маяки" для четвертого транша Украине
Кроме Жемчугова в субботу обменяют сотрудника СБУ – СМИ
Порошенко: большая приватизация стартует в следующем месяце
В Евросоюзе – за предоставление НАБУ права на самостоятельную "прослушку"
Все новости
Папина дочка

Как рождения ребенка может изменить человека

Независимость'25

Похвала непохожести. Независимость'25 Богдана Логвиненко