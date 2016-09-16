ОБСЕ: в ночь на пятницу в зоне АТО не было ни одного выстрела

В ночь на пятницу миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного выстрела в зоне АТО.

Об этом в пятницу заявил во время брифинга заместитель председателя СММ ОБСЕ Александер Хуг.

"Согласно с отчетами всех наших 14 офисов в Донецкой и Луганской областях ситуация прошлой ночью была спокойной. Последнее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в 16.50 вчера (в четверг - ред.) после обеда в районе Ясиноватой, Авдеевки", - сказал он.

"Из Станицы Луганской до Широкино ни взрыва, ни даже выстрела не было зафиксировано с того момента", - добавил Хуг.

Однако он добавил, что рано утверждать, что это будет устойчивый эффект. Хуг сообщил, что запрещенное вооружение до сих пор находится в зоне безопасности.

"Напряженность или недоразумение может привести к эскалации", - добавил Хуг.

Как известно, главарь боевиков Александр Захарченко объявил, что боевики в "одностороннем порядке" начинают "режим тишины" с 0 часов 15 сентября.

Пресс-служба штаба АТО в пятницу сообщила, что за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Украинская правда