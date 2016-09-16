NewsOne проверят из-за рекламы

Нацсовет по вопросам телерадиовещания назначила проверку канала NewsOne из-за трансляции рекламы.

Такое решение было принято на заседании Нацсовета 15 сентября, передает пресс-служба.

"15 сентября Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (логотип" NewsOne") из-за трансляции рекламы одной из политических партий, может противоречить действующим законодательным нормам", - сказано в сообщении.

"Проведя выборочный мониторинг в период с 5 по 11 августа 2016 регуляторный орган зафиксировал во временном промежутке с 17:00 до 23:00 в эфире телеканала "NewsOne" выход политической рекламы партии "За жизнь" общим объемом - 36 минут 42 секунды", - отметили в сообщении.

Эта реклама была отделена от других программ и в начале, и в конце словами "политическая реклама". Определение соответствующего срока приводится в избирательном законодательстве, и это определение связано с понятием "предвыборная агитация".

Ведение же предвыборной агитации вне избирательного процесса имеет признаки действий, запрещенных законом о местных выборах и о выборах народных депутатов.

При отсутствии избирательного процесса в Украине размещения рекламы, в том числе политических партий, должно происходить на общих основаниях.

Компании назначена внеплановая проверку. Решение будет приниматься после тщательного изучения всех нюансов этого вопроса.

Украинская правда