В Евросоюзе – за предоставление НАБУ права на самостоятельную "прослушку"

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Пятница, 16 сентября 2016, 14:35

Предоставление Национальному антикоррупционному бюро Украины законодательной возможности самостоятельно снимать информацию с каналов связи в соответствии с межжународно принятой практикой позитивно скажется на деятельности этого органа.

Такое мнение выразил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Ган журналистам в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, если Национальное антикоррупционное бюро наконец-то получит возможность проведения собственными силами прослушивания в соответствии с установленными международными стандартами – это будет способствовать повышению уровня независимости антикоррупционных органов", – заявил Ган.

Как известно, 6 июля 2016 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал Верховную Раду поддержать законопроект №4812, который позволит НАБУ самостоятельно снимать информацию с каналов связи.

Он мотивировал тем, что это ускорило бы следственный процесс в отношении ТОП-чиновников для НАБУ и предотвращало бы "утечку информации". Для прослушивания депутатов все равно бы понадобилось разрешение Верховной Рады, уточнял Холодницкий.

Темы: НАБУ прослушка ЕС
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IP: 46.219.254.---Александр Игоревич16.09.2016 15:00
Замечу, справедливости ради: в ЕС не знают, что НАБУ уже не антикоррупционное бюро, а карманный инструмент для политических заказов и интриг.
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