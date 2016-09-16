В Евросоюзе – за предоставление НАБУ права на самостоятельную "прослушку"

Предоставление Национальному антикоррупционному бюро Украины законодательной возможности самостоятельно снимать информацию с каналов связи в соответствии с межжународно принятой практикой позитивно скажется на деятельности этого органа.

Такое мнение выразил европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Ган журналистам в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По нашему мнению, если Национальное антикоррупционное бюро наконец-то получит возможность проведения собственными силами прослушивания в соответствии с установленными международными стандартами – это будет способствовать повышению уровня независимости антикоррупционных органов", – заявил Ган.



Как известно, 6 июля 2016 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал Верховную Раду поддержать законопроект №4812, который позволит НАБУ самостоятельно снимать информацию с каналов связи.



Он мотивировал тем, что это ускорило бы следственный процесс в отношении ТОП-чиновников для НАБУ и предотвращало бы "утечку информации". Для прослушивания депутатов все равно бы понадобилось разрешение Верховной Рады, уточнял Холодницкий.