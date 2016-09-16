ЕС призывает Раду как можно быстрее создать антикоррупционные суды

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Пятница, 16 сентября 2016, 14:49

В Евросоюзе убеждены в необходимости создания в Украине антикоррупционных судов в рамках завершения развития системы борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Ган, передает "Интерфакс-Украина".

Он также высказался за скорейшее законодательное урегулирование этого вопроса.

"Я также считаю, что должна начаться работа по созданию антикоррупционных судов для того, чтобы завершить реформирование всей системы этого спектра. Таким образом эти суды являются недостающим звеном. Мы призываем Верховную Раду Украины как можно скорее принять необходимые законодательные акты для создания антикоррупционных судов, а заложить необходимую конкурентную процедуру отбора судей в эту структуру", - сказал он.

Ган также добавил, что европейские эксперты готовы присоединиться к необходимым законодательным подготовительным процедурам, а также к подбору судей.

Как известно, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что бороться с коррупцией в дальнейшем без антикоррупционного суда будет достаточно трудно.

Темы: НАБУ коррупция суд
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