Кроме Жемчугова в субботу обменяют сотрудника СБУ – СМИ

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Пятница, 16 сентября 2016, 16:09

Тяжелораненый украинец Владимир Жемчугов и сотрудник СБУ Юрий Супрун в субботу могут быть обменяны.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на близкий к переговорам по обмену пленными источник.

"Достигнуты договоренности об обмене 17 сентября задержанных Жемчугова и полковника СБУ Супруна на сторонников "ЛНР" и "ДНР", задержанных СБУ", - сказал в пятницу агентству источник.

Однако собеседник агентства не уточнил, сколько будет освобождено сторонников ЛНР и ДНР.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на освобождение из плена в "ЛНР" украинца Жемчугова, лишившегося рук и глаз в результате подрыва на растяжке.

В "ЛНР" в свою очередь заявили, что в ближайшее время произведут обмен пленными с украинской стороной по формуле "один к четырем".

"Достигнута договоренность с уполномоченным представителем по обмену пленными с украинской стороны Виктором Медведчуком по обмену "один к четырем", - сообщила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ольга Кобцева, добавив, что Луганск отдает одного в обмен на четверых.

Темы: СБУ пленные
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