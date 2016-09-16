В Затоке разбаррикадировали совет, но дорога перекрыта – всё стоит

В Затоке Одесской области люди перекрыли дорогу из-за борьбы политиков за кресло главы поселкового совета – в результате образовались очереди из автомобилей.

Об этом сообщил "Украинской правде" очевидец событий, уточняя, что там проходит трасса Одесса – Рени.

Правда, ходят электрички. Но пассажиры боятся не успеть на свои поезда в Одессу.

Ранее "7 телеканал" сообщал, что накануне в здании поселкового совета забаррикадировались люди, а депутаты и жители Затоки перекрыли дорогу.

Как пишет одесское издание "Думская", с 16 сентября Наталия Вернигора приступила к выполнению обязанностей секретаря поселкового совета Затоки. 16 мая поссовет избрал ее своим секретарем, и она по документам является и.о. Затоковского поселкового головы, пока мэр Василий Звягинцев – в СИЗО по делу о массовом хищении земли.

Экс-секретаря совета Вячеслава Бокия на днях арестовали по обвинению в создании организованной преступной группировки и заказном убийстве.

15 сентября группа молодых людей спортивной наружности, которые представляют его интересы, заблокировала вход в поселковый совет и препятствовала Вернигоре занять ее рабочее место.

Сторонники Бокия блокировали вход в поссовет более 2-х часов. В потасовке был применен перечный балончик, от которого пострадали Вернигора, несколько журналистов и полицейских.

Через некоторое время в полицию поступило сообщение о заминировании здания. Вызванные на место взрывотехники оттеснили "титушек", блокировавших вход в здание, но сразу попасть в помещение не смогли.

Как сообщили очевидцы, депутат Галина Барановская отказалась выдать ключи. Наталия Вернигора, посоветовавшись с представителями полиции, приняла решение вызвать специалистов, которые в их присутствии срезали замки.

Взрывотехники осмотрели помещения и констатировали, что никаких взрывных средств и мин нет, после чего здание было закрыто.

В пятницу поселковый совет Затоки уже работает в обычном режиме.

Во избежание противостояний здание охраняют сотрудниками полиции.

"Украинская правда", "Думская"