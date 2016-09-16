Мирослава Гонгадзе: Кучма должен просить прощения со скамьи подсудимых

Вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе, которого убили в 2000 году, Мирослава считает, что экс-президент Леонид Кучма должен просить у нее и ее детей прощения.

Об этом она сказала в интервью газете "Высокий замок".

Она отметила, что за 2 года ни разу не общалась с Кучмой.

"А смотреть в глаза не я ему должна, а он. И просить прощения у меня и детей со скамьи подсудимых", - сказала она.

Гонгадзе заявила, что если бы Кучма оказался на скамье подсудимых "это было бы очисткой для всей Украины".

В то же время она считает, что убийство Гонгадзе и убийство журналиста Павла Шеремета перекликаются.

"Эти убийства перекликаются, ведь и Георгий, и Павел стали сакральными жертвами. Я убеждена, что это политическое убийство, но надо дождаться результатов следствия. Надеюсь, оно продлится не 16 лет, как в деле убийства Георгия", - сказала она.

Как известно, Высший спецсуд 12 октября начнет рассматривать кассацию на приговор для экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

29 января 2013 Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000, в дальнейшем в лесу под Киевом нашли его обезглавленное тело.