Заместитель начальника штаба АТО шпионил для России - СБУ

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Пятница, 16 сентября 2016, 23:31

Заместитель начальника штаба АТО находится под следствием за работу на российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Против Украины россияне задействовали профессиональных шпионов, "агентов влияния" среди политиков и чиновников и многих рядовых граждан, оболваненных российской пропагандой", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации, в течение июня 2015 - мая 2016 года по материалам контрразведки СБ Украины открыто 367 уголовных производств, в том числе 76 за государственную измену и три - за шпионаж.

"Под следствием находятся 13 агентов российских спецслужб: заместитель начальника штаба АТО, подполковник Национальной гвардии, сотрудник отдела кадров воинской части и военнослужащий Вооруженных сил", - отметили в СБУ.

"Среди них также несколько жителей разных областей, которые находились на оперативной связи со спецслужбами РФ и передавали информацию с ограниченным доступом", - добавили в ведомстве.

В то же время по 22 лицам уже вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

"К девяти годам лишения свободы, в частности, осужден кадровый сотрудник главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил РФ, гражданин России", - сообщили в СБУ.

По заданию кураторов осужденный вербовал граждан Украины и пытался получить секретную документацию об образцах новейшего военного вооружения.

Кроме того, 12 лет заключения получил бывший офицер воздушных сил, который дал письменное согласие работать на ФСБ РФ. Он передавал россиянам информацию о маршрутах полетов военных самолетов.

"Бывший нацгвардеец, который собирал разведывательную информацию по заданию российской спецслужбы, будет отбывать наказание девять лет", - рассказали в ведомстве.

Украинская правда

Темы: СБУ Росcия АТО
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IP: 193.254.220.---Taras Orel17.09.2016 00:02
А чи не пора розстріл за держвну зраду вводити?
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