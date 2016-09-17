Суд продлил арест Краснова на один день

Бориспольский горрайонный суд Киевской области продлил арест руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов - Крым" Станиславу Краснову до 24:00 19 сентября.

Об этом сообщил адвокат Краснова Андрей Мамалыга проекта Радио Свобода Крым.Реалии

"Подготовительное заседание отложили на 19 число на 14:00. Но суд фактически без участия Станислава, защитников продлил ему содержание под стражей, что является грубым нарушением всех норм УПК. Ведь такие ходатайства рассматриваются только с участием обвиняемого, подсудимого", - отметил Мамалыга.

По его словам, работники СИЗО не доставили Краснова в зал суда, а также не смогли организовать видеоконференцию.

"Он написал заявление на видеоконференцию, но пока, по неизвестным причинам, СИЗО не смогло обеспечить эту связь", - сказал адвокат.

Как сообщает пресс-служба суда, также суд обязал руководство Киевского следственного изолятора и полиции организовать доставку Краснова на судебное заседание 19 сентября.

В августе суд продлил арест Краснова до 18 сентября.

Как известно, Краснова подозревают в терроризме и шпионаже в пользу российских спецслужб. Сам же активист заявляет, что работал на спецслужбы Украины.