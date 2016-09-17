В "Нафтогазе" заявили о возможности срыва реформы управления
Подчинение ПАО "Укртрансгаз" от НАК "Нафтогаз Украины" в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ставит под угрозу выполнение Плана реформы корпоративного управления "Нафтогаза".
Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".
"Это решение противоречит требованиям как Третьего энергопакета, так и Закона Украины "О рынке природного газа". Оно также ставит под угрозу выполнение Плана реформы корпоративного управления "Нафтогаза", под реализацию которого был получен кредит ЕБРР $ 300 млн на закупку газа", - сказано в заявлении.
В "Нафтогазе" утверждают, что в результате действий руководства МЭРТ под угрозой теперь оказалась кредитное соглашение со Всемирным банком на сумму $ 500 млн, необходимое для стабильного прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.
Одним из требований Третьего энергопакета является невозможность одновременного контроля одним органом над компаниями, которые осуществляют деятельность по транспортировке газа, с одной стороны, и занимаются его поставками и добычей, с другой.
План реструктуризации "Нафтогаза" был одобрен Кабинетом Министров Украины в июле 2016 года, согласован с Секретариатом Энергетического Сообщества, ЕБРР и другими западными партнерами.
План выполнения требований Третьего энергетического пакета предусматривает, в частности, создание новой компании-оператора, в которой будет создан независимый наблюдательный совет, но не смену контроля над обществом в пользу МЭРТ.
"Этот План не предусматривает такой меры, как принятие решения об изменении контроля над Укртрансгазом. Все, что предусмотрено в отношении Укртрансгаза - это поручение МЭРТ "рекомендовать Национальной акционерной компании" Нафтогаз Украины" создать в ПАО "Укртрансгаз" наблюдательный совет в количестве пяти человек с рядом условий", - уточняют в компании.
В заявлении отмечается, что ни один пункт из утвержденного плана реструктуризации "Нафтогаза" пока не выполнен и это уже вызвало беспокойство и замечания Секретариата Энергетического Сообщества.
"Минэкономики должно было уже давно разработать и опубликовать так называемую "политику собственности", которая стала бы ориентиром для работы наблюдательных советов государственных предприятий. Вместо этого министерство предпринимает действия, которые, в конечном итоге, ведут к ручному управлению госпредприятиями. Решение МЭРТ также может существенно осложнить дальнейшие переговоры Нафтогаза с западными партнерами, которые не понимают логику такого шага", - заявил главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко.
Це – не анбандлінг. Про те, чому рішення МЕРТ суперечить Третьому енергопакету та чому це рішення ні яким боком не стос...Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 16 вересня 2016 р.
Как сообщалось, министерство экономического развития и торговли вывело из-под контроля НАК "Нафтогаз Украины" осуществление закупок ОАО "Укртрансгаз".
Маріонетка Путіна – Янукович з командою регіоналів – комуністів вже святкував остаточну перемогу і дивився відео онлайн, як париться на нарах Вона і Юрій Луценко.
Перемогу для жінки здобув Народ України всіх національностей, але якою дорогою ціною.
Тимошенко може добре керувати Державою, але лише у мирний час. А у нас 17 років гібридна війна воєнторгу ФСБ, ГРУ, РПЦ РФ Путіна – Кирила проти Держави України.
Не бачити цього може лише жінка.
Де ж цей мирний час взяти для милої жінки? Ось би вона була схожа на президента Литви, чи хоч на канцлера Германії.
Для початку потрібно прочитати автобіографічні спогади Маргарет Тетчер про Фолклендську війну.
В протилежність Тимошенко Яценюк повністю відмовився від російського газу. Тим самим обрушив Європейський ринок цін Газпрому РФ і фактично поставив Путіна на коліна,
влаштував Газпрому РФ Путіна повне розгромним газове Ватерлоо