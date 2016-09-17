В "Нафтогазе" заявили о возможности срыва реформы управления

Подчинение ПАО "Укртрансгаз" от НАК "Нафтогаз Украины" в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ставит под угрозу выполнение Плана реформы корпоративного управления "Нафтогаза".

Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".

"Это решение противоречит требованиям как Третьего энергопакета, так и Закона Украины "О рынке природного газа". Оно также ставит под угрозу выполнение Плана реформы корпоративного управления "Нафтогаза", под реализацию которого был получен кредит ЕБРР $ 300 млн на закупку газа", - сказано в заявлении.

В "Нафтогазе" утверждают, что в результате действий руководства МЭРТ под угрозой теперь оказалась кредитное соглашение со Всемирным банком на сумму $ 500 млн, необходимое для стабильного прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.

Одним из требований Третьего энергопакета является невозможность одновременного контроля одним органом над компаниями, которые осуществляют деятельность по транспортировке газа, с одной стороны, и занимаются его поставками и добычей, с другой.

План реструктуризации "Нафтогаза" был одобрен Кабинетом Министров Украины в июле 2016 года, согласован с Секретариатом Энергетического Сообщества, ЕБРР и другими западными партнерами.

План выполнения требований Третьего энергетического пакета предусматривает, в частности, создание новой компании-оператора, в которой будет создан независимый наблюдательный совет, но не смену контроля над обществом в пользу МЭРТ.

"Этот План не предусматривает такой меры, как принятие решения об изменении контроля над Укртрансгазом. Все, что предусмотрено в отношении Укртрансгаза - это поручение МЭРТ "рекомендовать Национальной акционерной компании" Нафтогаз Украины" создать в ПАО "Укртрансгаз" наблюдательный совет в количестве пяти человек с рядом условий", - уточняют в компании.

В заявлении отмечается, что ни один пункт из утвержденного плана реструктуризации "Нафтогаза" пока не выполнен и это уже вызвало беспокойство и замечания Секретариата Энергетического Сообщества.

"Минэкономики должно было уже давно разработать и опубликовать так называемую "политику собственности", которая стала бы ориентиром для работы наблюдательных советов государственных предприятий. Вместо этого министерство предпринимает действия, которые, в конечном итоге, ведут к ручному управлению госпредприятиями. Решение МЭРТ также может существенно осложнить дальнейшие переговоры Нафтогаза с западными партнерами, которые не понимают логику такого шага", - заявил главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко.

Це – не анбандлінг. Про те, чому рішення МЕРТ суперечить Третьому енергопакету та чому це рішення ні яким боком не стос... Опубліковано Нафтогаз України - Naftogaz 16 вересня 2016 р.

Как сообщалось, министерство экономического развития и торговли вывело из-под контроля НАК "Нафтогаз Украины" осуществление закупок ОАО "Укртрансгаз".