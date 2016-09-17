G7 ожидает быстрого принятия Радой закона о Нацкомиссии по энергетике

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Суббота, 17 сентября 2016, 01:55

Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) ожидают быстрого принятия Верховной Радой закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении глав дипломатических ведомств стран G7, размещенном на сайте посольства Японии в Украине, сообщает УНИАН.

"Мы подчеркиваем важность быстрого принятия закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и сожалеем, что принятие этого важного закона задерживается", - заявляют дипломаты.

По их убеждению, этот закон должен создать независимый орган по регулированию в газовой и электроэнергетической отраслях, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной и Соглашения об Энергетическом сообществе.

"Его принятие является ключевой частью, которой не хватает для внедрения конкурентного и открытого рынка газа и электроэнергии в Украине. Это поможет обеспечить большую прозрачность и эффективность, что принесет большую пользу украинской экономике, а также оправдает ожидания общественных и международных партнеров Украины", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, дипломаты считают, что закон о рынке природного газа, а также закон о рынке электроэнергии, обеспечат возможность регулятора принимать важные решения, такие как установление тарифов на транспортировку или сертификация операторов транспортных систем, а также осуществлять надзор и регулирование рынков. Это делает политическую и финансовую независимость регулирующего органа от политического и бизнес-влияния более существенной.

"Мы очень надеемся, что закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, будет принят во втором чтении, и закон о рынке электроэнергии будет принят в первом чтении, как только Рада возобновит свою работу на следующей пленарной неделе" , - отметили послы "Большой семерки".

Темы: энергетика Верховная Рада
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