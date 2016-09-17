Билецкий в Мариуполе анонсировал создание своей партии - СМИ

14 октября в Украине может появиться новая партия, созданная по инициативе руководства полка "Азов".

Об этом рассказал комполка Андрей Билецкий, передает сайт города в Мариуполь 0629.com.ua.

Он сообщил, что партия будет строиться по сетевому принципу.

"Нынешние партии в Украине имеют фейковых членов. У нас будет по-другому. Мы будем искать лидеров в городах, которые смогут объединить вокруг себя актив, и создавать сеть по всей Украине", - пояснил принцип партийного строительства Билецкий.

По его словам, пока названия у создаваемой партии нет. Не ответил он и по поводу идеологии. Но пояснил, что хочет объединить сознательных, активных людей, волонтеров, бизнесменов, вокруг идеи строительства новой Украины.

"Мы не за такую Украину погибали", - заявил комполка.