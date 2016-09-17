Билецкий в Мариуполе анонсировал создание своей партии - СМИ

381 просмотр
0
Суббота, 17 сентября 2016, 02:43

14 октября в Украине может появиться новая партия, созданная по инициативе руководства полка "Азов".

Об этом рассказал комполка Андрей Билецкий, передает сайт города в Мариуполь 0629.com.ua.

Он сообщил, что партия будет строиться по сетевому принципу. 

"Нынешние партии в Украине имеют фейковых членов. У нас будет по-другому. Мы будем искать лидеров в городах, которые смогут объединить вокруг себя актив, и создавать сеть по всей Украине", - пояснил принцип партийного строительства Билецкий.

По его словам, пока названия у создаваемой партии нет. Не ответил он и по поводу идеологии. Но пояснил, что хочет объединить сознательных, активных людей, волонтеров, бизнесменов, вокруг идеи строительства новой Украины.

"Мы не за такую Украину погибали", - заявил комполка.

Темы: Билецкий "Азов" Мариуполь партия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Белецкий готов взять Краснова на поруки 1 марта 2016, 14:37
Белецкий грозится задержать Фирташа, если этого не сделает власть 30 ноября 2015, 12:57
Билецкий: "Азов" оснащен, как армия Германии, а не Украины 12 августа 2015, 14:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Футбольная сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады в Рио
МЭРТ вывел из-под контроля "Нафтогаза" осуществление закупок "Укртрансгазом"
СНБО поручил Кабмину увеличить финансирование силовиков
Суд предоставил следователям доступ к документам Украинской правды на 17 канала
Все новости
Видео

Секретная дача Медведева на 80 гектарах с высоты птичьего полета

Ядро нации

Клим Чурюмов может стать первым украинцем, который получит Нобелевскую премию