АТО: боевики нарушали "режим тишины" 30 раз

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Суббота, 17 сентября 2016, 08:05

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение не применяли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Донецком направлении зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Обстрелы со стороны противника из стрелкового оружия и пулеметов произошли в районе Авдеевки, Каменки, Новоселовки Второй и Зайцевого. А по Шахте Дутовка, Торецкому и Авдеевке враг открывал огонь из гранатометов.

На Мариупольском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Враг открывал огонь из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Старогнатовки, Новотроицкого, Широкиного и Талаковки.

На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения "режима тишины". Противник предпринял вооруженные провокации в районе Новоалександровки, где боевики также вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком и Мариупольском направлениях боевики стали больше использовать снайперов с дальнобойными винтовками. Так, противник применил снайперские группы в районе Чермалыка, Гранитного и Авдеевки.

При этом в штабе отмечают, что, несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения.

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