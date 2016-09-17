Решение по "Укртрансгазу" может быть изменено - Гройсман

Недавнее решение Минэкономразвития перенять на себя управление компанией "Укртрансгаз" может биты изменен вследствие критики из Европы.

Об этом во время выступления на форуме YES в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Министерство действовало в пределах своих полномочий. Но если этот шаг противоречат нашим обязательствам – решение будет изменено", - сказал Гройсман.

Премьер-министр заявил, что в ближайшее время намерен выслушать всех сторон конфликта. "Критика этого решения нас действительно беспокоит. Обещаю - я разберусь и окончательное решение будет полностью отвечать интересам Украины",- добавил он.

Как сообщалось, МЭРТ, не уведомив руководство НАК "Нафтогаз Украины" своим приказом от 7 сентября обновил устав "Нафтогаза", перебрав на себя функции по управлению "Укртрансгазом", тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза".

По информации пресс-службы НАК, такое изменение устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения с привлечением Всемирного банка (ВБ) на сумму 500 млн долл и является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР и потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством.

Действия МЭРТ уже вызвали обеспокоенность Европейского банка реконструкции и развития.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.