Решение по "Укртрансгазу" может быть изменено - Гройсман

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Суббота, 17 сентября 2016, 10:56

Недавнее решение Минэкономразвития перенять на себя управление компанией "Укртрансгаз" может биты изменен вследствие критики из Европы.

Об этом во время выступления на форуме YES в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Министерство действовало в пределах своих полномочий. Но если этот шаг противоречат нашим обязательствам – решение будет изменено", - сказал Гройсман.

Премьер-министр заявил, что в ближайшее время намерен выслушать всех сторон конфликта. "Критика этого решения нас действительно беспокоит. Обещаю - я разберусь и окончательное решение будет полностью отвечать интересам Украины",- добавил он.

Как сообщалось, МЭРТ, не уведомив руководство НАК "Нафтогаз Украины" своим приказом от 7 сентября обновил устав "Нафтогаза", перебрав на себя функции по управлению "Укртрансгазом", тогда как ранее это входило в компетенцию правления "Нафтогаза".

По информации пресс-службы НАК, такое изменение устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения с привлечением Всемирного банка (ВБ) на сумму 500 млн долл и является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР и потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством.

Действия МЭРТ уже вызвали обеспокоенность Европейского банка реконструкции и развития.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Темы: газ Нефтегаз Гройсман
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Комментарии — 2
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IP: 93.75.42.---formalin17.09.2016 12:05
"...АЛЕ ЯКЩО цей крок суперечать нашим зобов’язанням – рішення буде змінено". Перш ніж відкрити рота, політик має знати, про що він каже. Спочатку з'ясуй всі деталі, а потім говори. Так само, перш ніж діяти, слід бодай розібратися і всебічно оцінити наслідки. А не так, як Кубів: наплів дурної брехні і ухвалив чергове рішення, яке завдає значної шкоди авторитету держави. За таке йдуть у відставку, не очікуючи завільнення!
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IP: 176.37.120.---sormat117.09.2016 11:40
Злочевского знаю, он Институт нефти и газа заканчивал.... Гройсман кто такой? ПТУшник?
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