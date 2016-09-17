Из плена боевиков освобождены двое украинцев - Порошенко

Из плена боевиков освобождены двое граждан Украины - Владимир Жемчугов и Юрий Супрун.

Об этом 17 сентября сообщил президент Петр Порошенко.

"Владимир Жемчугов и Юрий Супрун освобождены из плена! Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил глава государства.

Порошенко добавил, что власти продолжат борьбу за освобождение всех украинцев.

Как известно, ранее источник, близкий к переговорам по обмену пленными, сообщил, что достигнута договоренность об обмене тяжелораненого Владимира Жемчугова и сотрудника СБУ Юрия Супруна на сторонников "ЛНР" и "ДНР", задержанных СБУ.

Обмен Жемчугова также анонсировал президент Петр Порошенко.

45-летний Жемчугов был задержан боевиками Луганской области в ноябре 2015 года. Его обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в районе Лутугино под Луганском и электропору в Хрящеватом. Жемчугов - инвалид, у него нет конечностей и зрения.

В свою очередь представитель Украины в трехстороннем контактгруппе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что есть шанс уже вскоре освободить украинских пленных, содержащихся у боевиков.

Украинская правда