Луценко хочет отдельных судей для инвесторов и коррупционеров
Генпрокурор Юрий Луценко выступает за создание в Хозсуде палаты по вопросам конфликтов инвесторов.
Об этом он заявил на конференции YES Ukraine 2016 17 сентября.
"Не важно - (по защите прав) внешнего или внутреннего (инвестора). Если бы была такая специализация, были судьи, избранные на конкурсах и выделенные именно для этих вопросов - и у которых бы может даже был наблюдательный совет из числа западных юристов ... Которые бы действовали по вопросам инвестиционных споров, защиты инвестиционных активов - было бы очень хорошо", - отметил Луценко.
"Специальный департамент по рассмотрению вопросов инвесторов был бы большим шагом вперед", - добавил он.
"Эту идею я предлагал президенту Украины, собственно, он не против", - отметил Луценко.
Также он добавил, что выступает за отдельную специализацию судей "для коррупционеров категории "А" - то есть самого высокого уровня".
Украинская правда