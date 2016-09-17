Луценко хочет отдельных судей для инвесторов и коррупционеров

Генпрокурор Юрий Луценко выступает за создание в Хозсуде палаты по вопросам конфликтов инвесторов.

Об этом он заявил на конференции YES Ukraine 2016 17 сентября.

"Не важно - (по защите прав) внешнего или внутреннего (инвестора). Если бы была такая специализация, были судьи, избранные на конкурсах и выделенные именно для этих вопросов - и у которых бы может даже был наблюдательный совет из числа западных юристов ... Которые бы действовали по вопросам инвестиционных споров, защиты инвестиционных активов - было бы очень хорошо", - отметил Луценко.

"Специальный департамент по рассмотрению вопросов инвесторов был бы большим шагом вперед", - добавил он.

"Эту идею я предлагал президенту Украины, собственно, он не против", - отметил Луценко.

Также он добавил, что выступает за отдельную специализацию судей "для коррупционеров категории "А" - то есть самого высокого уровня".

Украинская правда