Луценко хочет отдельных судей для инвесторов и коррупционеров

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Суббота, 17 сентября 2016, 16:17

Генпрокурор Юрий Луценко выступает за создание в Хозсуде палаты по вопросам конфликтов инвесторов.

Об этом он заявил на конференции YES Ukraine 2016 17 сентября.

"Не важно - (по защите прав) внешнего или внутреннего (инвестора). Если бы была такая специализация, были судьи, избранные на конкурсах и выделенные именно для этих вопросов - и у которых бы может даже был наблюдательный совет из числа западных юристов ... Которые бы действовали по вопросам инвестиционных споров, защиты инвестиционных активов - было бы очень хорошо", - отметил Луценко.

"Специальный департамент по рассмотрению вопросов инвесторов был бы большим шагом вперед", - добавил он.

"Эту идею я предлагал президенту Украины, собственно, он не против", - отметил Луценко.

Также он добавил, что выступает за отдельную специализацию судей "для коррупционеров категории "А" - то есть самого высокого уровня".

Украинская правда

Темы: Луценко суд инвестиции коррупция
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IP: 95.133.238.---karpatu17.09.2016 16:29
Заговорюємо проблему, точніше мішаємо горох з капустою. Конкретно: спеціалізовані антакорупційні суди НАБУ. Все решта від лукавого.
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