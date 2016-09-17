Тука надеется, что Кабмин в октябре рассмотрит план восстановления Донбасса

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Суббота, 17 сентября 2016, 17:16

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука надеется, что Кабмин в октябре рассмотрит план мер по реализации концепции Госпрограммы восстановления и развития мира на Донбассе.

"Сейчас весь этот документ проходит по всем инстанциям Кабмина, насколько мне известно, осталась только одна инстанция. Документ закончен и проходит согласование", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в субботу.

Тука отметил, что после получения отзывов и замечаний по данному документу он будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства.

"Я оптимист, поэтому я рассчитываю на рассмотрение в октябре", - сказал замминистра.

Он добавил, что план мер будет рассчитан на 3-5 лет.

Темы: Донбасс Кабинет министров
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