Климкин назвал попытку провести российские выборы в Украине провокацией

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Суббота, 17 сентября 2016, 17:59

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что попытка российской стороны организовать выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и диппредставительствах РФ в Украине - это сознательная провокация.

Об этом он сказал журналистам в рамках Ялтинской европейской стратегии в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что у нас есть международное право, мы уважаем международное право. Россия его последовательно нарушает, сама логика организации этих выборов на территории оккупированного Крыма, эта попытка организовать выборы на территории дипломатических учреждений - это сознательная провокация", - считает Климкин.

По его словам, попытка проведения данных выборов в российских диппредставительствах имеет своей целью расшатать ситуацию.

Темы: Климкин Росcия виборы
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