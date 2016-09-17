Коболев: Стокгольмский арбитраж может отказать "Нафтогазу" в иске к "Газпрому"

Стокгольмский арбитраж может отказать "Нафтогазу" в рассмотрения иска к "Газпрому" по транзитному контракту 2009 года из-за смены Министерством экономического развития и торговли устава НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в кулуарах форума YES Ukraine 2016 в Киеве 17 сентября.

"Самый большой и самый страшный результат, который мы можем получить - это отказ Стокгольмского арбитража от рассмотрения транзитного дела против "Газпрома". В этом деле "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 12 млрд долларов, введение возможности виртуального реверса, обеспечение транзита газа в будущем и много еще чего", - отметил Коболев.

Как известно, 7 сентября Министерство экономического развития и торговли вывело из-под контроля НАК "Нафтогаз Украины" осуществление закупок ОАО "Укртрансгаз", не уведомив руководство НАК "Нафтогаз Украины".

По информации пресс-службы НАК, такое изменение устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения с привлечением Всемирного банка (ВБ) на сумму 500 млн долл и является нарушением условий по кредитному соглашению с ЕБРР и потенциальным дефолтом по задолженности, гарантированной государством.

Действия МЭРТ уже вызвали беспокойство Европейского банка реконструкции и развития.

В "Нафтогазе" заявили, что такие действия ставят под угрозу выполнение Плана реформы корпоративного управления "Нафтогаза".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение МЭРТ может быть изменено в результате критики из Европы.

Интерфакс-Украина