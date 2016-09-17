Найем: Нынешнее правительство не имеет воли бороться с коррупцией

Действующее правительство не имеет воли бороться с коррупцией, а принципы, по которым формируются госорганы такие же, как во времена экс-президента Виктора Януковича.

Об этом на конференции YES Ukraine 2016 заявил нардеп от БПП Мустафа Найем, комментируя выступление генпрокурора Юрия Луценко, который намекнул, что "молодые политики - диванные эксперты в войне против коррупции, которые всегда правы и хорошо заработают на недвижимость".

На слова Луценко о том, что для борьбы с коррупцией от "молодежи в политике" он ожидает помощи в виде законопроектов", Найем заявил, что "команда молодых политиков готова помогать каждый день".

"Чтобы этот стакан не был пустой, просто стоит не сидеть вместе с олигархами в одном кабинете с президентом, с вами, господин Луценко ... и делить при этом Украину. Это не мои слова, об этом открыто сказал Коломойский (олигарх Игорь Коломойский) - что он сидел вместе с Порошенко, Аваковым, Луценко и Турчиновым. Я могу это интервью показать ... Но вы ни разу не прокомментировали эти слова", - отметил он.

Найем добавил, что одна из "дырок в стакане" - энергетика.

"Скажите, что сделали с энергетической монополией Рината Ахметова за два года? Есть для нее какие-то правила? Никаких. Мы с коллегами предлагали законодательство - о независимых регуляторах. Но кто остановил это? БПП, "Народный фронт", - добавил нардеп.

Он отметил, что принципы, по которым сейчас формируются государственные органы - "как во времена Януковича, просто немного слабее".

"Мы не те, кто создает проблемы, мы просто недовольны эффективностью и прозрачностью этого правительства, этого президента", - добавил Найем и призвал "не использовать власть против того, кто хочет помочь".

"Это правительство не имеет воли бороться с коррупцией ... Мы говорим о нехватке свободы для борьбы с монополиями, однако в то же время в ГПУ и СБУ имеют волю за нами следить, нас преследовать, создавать "фейки" о нас, они борются против нас ... Два года назад мы стояли по одну сторону баррикад, а сейчас вы нападаете на нас", - отметил нардеп.

При этом он добавил, что "мы не атакуем, не нападаем - ни на президента, ни на правительство, ни на господина Луценко".

"Но вы тоже является узником этих обстоятельств. Единственный способ освободиться из этой "тюрьмы связей" - освежить свою команду, взять людей, которые не связаны ни с каким олигархом или министром", - подытожил Найем.

Украинская правда