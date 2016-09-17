Премьер Словакии: Украина делает меньше РФ по "минским соглашениям"

Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, которая сейчас председательствует в ЕС - заявил, что Украина делает меньше, чем РФ, чтобы выполнить свои обязательства по минским мирным договоренностям.

Об этом он заявил в субботу, 17 сентября, передает Немецкая волна.

"Говоря о реализации минских договоренностей, важно четко заметить, что обе стороны нарушают их", - заявил Фицо.

"На самом деле, если бы мы провели инвентаризацию того, как Украина выполняет их, надо было бы сказать, что Украина выполняет их даже меньше, чем Россия", - цитирует Фицо Reuters.

По словам премьера Словакии, "неправда, что Украина является хорошим парнем, а Россия - плохим".

Также, по мнению Фицо, санкции не повлияли на Россию.

"Санкции наносят ущерб России и ЕС и помогают Соединенным Штатам. Я против них, но в то же время я не буду нарушать единство ЕС из-за этого", - заявил премьер-министр Словакии.