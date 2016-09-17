Премьер Словакии: Украина делает меньше РФ по "минским соглашениям"

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Суббота, 17 сентября 2016, 19:57

Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, которая сейчас председательствует в ЕС - заявил, что Украина делает меньше, чем РФ, чтобы выполнить свои обязательства по минским мирным договоренностям. 

Об этом он заявил в субботу, 17 сентября, передает Немецкая волна

"Говоря о реализации минских договоренностей, важно четко заметить, что обе стороны нарушают их", - заявил Фицо.

"На самом деле, если бы мы провели инвентаризацию того, как Украина выполняет их, надо было бы сказать, что Украина выполняет их даже меньше, чем Россия", - цитирует Фицо Reuters.

По словам премьера Словакии, "неправда, что Украина является хорошим парнем, а Россия - плохим".

Также, по мнению Фицо, санкции не повлияли на Россию.

"Санкции наносят ущерб России и ЕС и помогают Соединенным Штатам. Я против них, но в то же время я не буду нарушать единство ЕС из-за этого", - заявил премьер-министр Словакии.

Темы: Словакия Донбасс Минские соглашения
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Комментарии — 2
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IP: 91.214.19.---Taras Orel17.09.2016 20:27
А треба, щоб сєпари кожен день Словаччину обстрілювали, побачили б, чи багато прем"єр Словаччини зробив би.
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IP: 92.112.226.---sensor+217.09.2016 20:13
Всё-таки может быть правильно жирик об этих "партнёрах" сказал.
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