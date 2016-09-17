Холодницкий рассказал, как тестируют кандидатов в прокуроры САП

962 просмотра
0
Суббота, 17 сентября 2016, 21:31

По результатам первого этапа тестирования кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 170 из 311 преодолели проходной 80-бальный барьер, двое набрали 100 баллов.

Об этом 17 сентября сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. 

"В субботу проведен первый этап (тестирование на знание законодательства) конкурса на занятие должностей прокуроров САП. Предварительные результаты следующие: из 370 допущенных кандидатов на тестирование явились 311 человек. 59 человек по разным причинам на тестирование не пришли", - отметил он.

Холодницкий отметил, что те, кто не явился на тестирование, смогут пройти этот этап в дополнительный день после предоставления соответствующей информации об уважительности причин неявки в основной день.

Он добавил, что рейтинговые данные о прохождении тестирования на знание законодательства могут быть уточнены после проверки сведений и будут опубликованы на сайте ГПУ.

Следующий этап конкурса на общие способности состоится 24 сентября.

Темы: Антикоррупционная прокуратура Холодницкий
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Шабунин: Преступления министров – не подследственность ГПУ 14 сентября 2016, 09:31
САП объявит Чауса в международный розыск через Интерпол 13 сентября 2016, 07:17
САП изучает причастность 10 нардепов к коррупционным схемам 13 сентября 2016, 06:34
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Квасневский: Планы РФ о "сверхдержаве" не изменились
Коболев: Стокгольм может отказать "Нафтогазу" в иске к "Газпрому"
Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября-ноябре – Климкин
Экс-министр обороны США: настало время предоставить Украине оружие
Все новости
гид по городу

Где есть, пить и развлекаться в Киеве

Форум издателей

7 книг, которые нельзя обойти на Форуме издателей во Львове