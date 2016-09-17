Холодницкий рассказал, как тестируют кандидатов в прокуроры САП

По результатам первого этапа тестирования кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 170 из 311 преодолели проходной 80-бальный барьер, двое набрали 100 баллов.

Об этом 17 сентября сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"В субботу проведен первый этап (тестирование на знание законодательства) конкурса на занятие должностей прокуроров САП. Предварительные результаты следующие: из 370 допущенных кандидатов на тестирование явились 311 человек. 59 человек по разным причинам на тестирование не пришли", - отметил он.

Холодницкий отметил, что те, кто не явился на тестирование, смогут пройти этот этап в дополнительный день после предоставления соответствующей информации об уважительности причин неявки в основной день.

Он добавил, что рейтинговые данные о прохождении тестирования на знание законодательства могут быть уточнены после проверки сведений и будут опубликованы на сайте ГПУ.

Следующий этап конкурса на общие способности состоится 24 сентября.