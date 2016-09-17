В РФ заявили, что в Сирии от авиаудара США погибли 62 сирийских солдата

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Суббота, 17 сентября 2016, 23:19

В Минобороны РФ заявили, что в Сирии в результате авиаудара США погибли 62 сирийских военнослужащих, около 100 человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В частности, в российском ведомстве заявили о нанесении самолетами международной "антиигиловской коалиции" 4 ударов по подразделениям сирийских правительственных войск, которые находятся в окружении террористических группировок ИГИЛ.

"Самолеты коалиции вошли в воздушное пространство Сирии со стороны иракской границы. В результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. После нанесения воздушного удара боевики ИГИЛ перешли в наступление", - сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению РФ, в районе аэродрома, куда в течение длительного времени на парашютах сбрасывалась гуманитарная помощь местным жителям, продолжаются бои с террористами.

"Если данный воздушный удар вызван ложными координатами цели, то это прямое следствие упорного нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии", - заявили в РФ.

Вместес тем AP сообщает о заявлении РФ и уточняет, что сообщений о российских данных со стороны США пока нет.

Украинская правда 

Темы: Сирия США Росcия
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