Румыния не признает выборы РФ в аннексированном Крыму

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 00:25

Румыния не признает легитимность выборов в Государственную Думу РФ, которые пройдут и на территории аннексированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Румынии, передает "Укринформ".

"Министерство иностранных дел не признает легитимность выборов в Государственную Думу РФ, которые пройдут и в Крыму 18 сентября 2016 года", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Румыния подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и не признает незаконную аннексию РФ Крыма и города Севастополя.

Как известно, 18 сентября состоятся очередные выборы российского парламента – Государственной думы.

При этом впервые "выборы" пройдут также в Крыму: аннексированный полуостров в Москве будут представлять четыре депутата.

Темы: Румыния виборы аннексия
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