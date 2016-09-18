В очередях на границе с Польшей стоят более 300 авто

60 просмотров
2
Воскресенье, 18 сентября 2016, 01:02

По состоянию на 22:00 17 сентября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 310 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

В пункте пропуска "Ягодин авто" ожидают 150 машин, в ПП "Устилуг" - 60, в ПП "Угринов" и "Рава Руська" - по 50 автомобилей.

В ПП "Краковец", "Шегини", "Грушев" и "Смильница" машин нет.

В пунктах пропуска на границе со Словакией стоят 40 автомобилей. В ПП на границе с Венгрией ожидают 15 машин.

В ПП на границе с Молдовой и Румынией очередей нет.

Темы: Польша Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Смоленская катастрофа: записи "черных ящиков" сфальсифицированы 16 сентября 2016, 08:56
В очередях на границе с Польшей стоят 840 авто 16 сентября 2016, 01:55
Польша рассекретит документы о Смоленской катастрофе 15 сентября 2016, 18:48
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.5.44.---nestor198018.09.2016 02:23
Американці запропонували зробити Україну 51-м штатом США !: ▼ Та воно так уже і є цілком логічно. Цікава думка ЄС по цьому питанню. Хто скоріше відкриє безвізовий режим для України, той і виграв, чи будемо як сьогодні на кордоні Польщі по 500 автомобілів у черзі щоденно мордують? А люди їдуть просто розслабитись, відпочити, пива випити, а вони нас нагло в чергу по 500 автомобілів. І чого б не нам після такої Польської Європи не стати 51 штатом США
ОтветитьС цитатой
IP: 84.208.62.---Ksi18.09.2016 01:54
Нічого дивного з усіх машин на кордоні з Польщею вглиб теріторіі заіжджає менше половини, безліч тих що по декілька раз на день перетинають кордон, щоб привезти -завезти, що вони там возять. Таким чином створюючи пробки. На пішохідному пп, Шегині ще гірша ситуація 90% стоять в черзі тільки щоб продати горілку і цигарки на тервторіі Польщі зразу за кпп.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Усик победил Гловацки и стал чемпионом
Румыния не признает выборы РФ в аннексированном Крыму
Мужская сборная Украины пробилась на ЕвроБаскет-2017
Квасневский: Планы РФ о "сверхдержаве" не изменились
Все новости
Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество

Ядро нации

Клим Чурюмов может стать первым украинцем, который получит Нобелевскую премию