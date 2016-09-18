В очередях на границе с Польшей стоят более 300 авто

По состоянию на 22:00 17 сентября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 310 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

В пункте пропуска "Ягодин авто" ожидают 150 машин, в ПП "Устилуг" - 60, в ПП "Угринов" и "Рава Руська" - по 50 автомобилей.

В ПП "Краковец", "Шегини", "Грушев" и "Смильница" машин нет.

В пунктах пропуска на границе со Словакией стоят 40 автомобилей. В ПП на границе с Венгрией ожидают 15 машин.

В ПП на границе с Молдовой и Румынией очередей нет.