В России начались выборы в Госдуму

В России начались выборы депутатов Госдумы седьмого созыва.

Об этом сообщает "РБК".

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в восемь утра по местному времени (23:00 по Киеву).



В 21:00 завершится голосование в самом западном регионе России — Калининградской области, после чего ЦИК начнет оглашать результаты голосования.



В РФ парламентарии избираются по смешанной системе: 225 депутатов — по спискам политических партий, 225 — по одномандатным округам. Для прохода в думу партиям придется набрать больше пяти процентов голосов.

Впервые Россия проведет "выборы" и в аннексированном Крыму.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории из-за включения Крыма в состав многомандатного федерального избирательного округа на парламентских выборах.