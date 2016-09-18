Президенты Украины и Латвии обсудят возвращение конфискованных 50 млн евро

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 04:42

Президент Петр Порошенко и его латвийский коллега Раймондс Вейонис проведут переговоры, одной из тем которых будет возвращение в Украину конфискованных в Латвии преступных активов бывших украинских чиновников.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает "Укринформ".

"Насколько мне известно, в ближайшие несколько дней должна состояться встреча президента Украины и президента Латвии, и эта тема будет одной из топовых в ходе переговоров", - сказал он.

Енин отметил, что Латвия подтвердила готовность передать деньги, но для этого с украинской стороны нужны доказательства, что деньги были незаконно похищены в Украине.

"Латвийская сторона подтвердила на 100% готовность выполнить все свои обязательства в рамках существующих международных конвенций. Украина же должна документально подтвердить факт происхождения этих денег из Украины и их преступное происхождение. Ключевым вопросом будет приговор украинского суда, но могут быть и альтернативы", - сказал замгенпрокурора.

Как известно, 13 сентября суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищении из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

Осенью 2014-го тогдашний генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова в банках Латвии арестованы $ 49,3 млн. Кроме того, на счетах компании Юрия Иванющенко в латвийских банках "застряли" $ 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков

Сам Арбузов опровергает любую свою причастность к счетам в Латвии.

Темы: Латвия Украина
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