В центре Нью-Йорка прогремел взрыв, есть пострадавшие

00
0
Воскресенье, 18 сентября 2016, 05:00

В Нью-Йорке на Манхеттене прогремел мощный взрыв.

Пожарная охрана Нью-Йорка сообщила, что в результате происшествия пострадали 25 человек. Ранения не угрожают жизни людей.

На месте работает полиция и пожарные. Правоохранители оцепили район. Близлежащие здания были эвакуированы.

Полиция ищет взрывное устройство, которое вероятно стало причиной взрыва.

Темы: США взрыв
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Совбез ООН собирается на экстренное заседание по Сирии 18 сентября 2016, 03:00
Белый дом выразил сожаление в связи с жертвами авиадура в Сирии 18 сентября 2016, 02:27
В РФ заявили, что в Сирии от авиаудара США погибли 62 сирийских солдата 17 сентября 2016, 23:19
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв, есть пострадавшие
Президенты Украины и Латвии обсудят возвращение конфискованных 50 млн евро
Усик победил Гловацки и стал чемпионом
Румыния не признает выборы РФ в аннексированном Крыму
Все новости
"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе

Театр

Меню на завтра. Новая британская драма на украинских сценах