В центре Нью-Йорка прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Нью-Йорке на Манхеттене прогремел мощный взрыв.

Пожарная охрана Нью-Йорка сообщила, что в результате происшествия пострадали 25 человек. Ранения не угрожают жизни людей.

На месте работает полиция и пожарные. Правоохранители оцепили район. Близлежащие здания были эвакуированы.

Полиция ищет взрывное устройство, которое вероятно стало причиной взрыва.

UPDATE: Police are searching for explosive devices at explosion site https://t.co/tTutFsybA3 pic.twitter.com/5Deb908vTQ