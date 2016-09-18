В центре Нью-Йорка прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Нью-Йорке на Манхеттене прогремел мощный взрыв.
Пожарная охрана Нью-Йорка сообщила, что в результате происшествия пострадали 25 человек. Ранения не угрожают жизни людей.
На месте работает полиция и пожарные. Правоохранители оцепили район. Близлежащие здания были эвакуированы.
Полиция ищет взрывное устройство, которое вероятно стало причиной взрыва.
UPDATE: Police are searching for explosive devices at explosion site https://t.co/tTutFsybA3 pic.twitter.com/5Deb908vTQ— Daily Mail US (@DailyMail) September 18, 2016