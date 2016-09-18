"Вышеградская четверка" пригрозила ветировать соглашение по "Brexit"

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 06:33

Главы государств "Вышеградской четверки" - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии - пригрозили наложить вето на соглашение о выходе Великобритании из ЕС, если та не гарантирует юридической защиты и сохранение трудовых прав гражданам Центральной Европы, живущим и работающим в Британии.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, принимавший в пятницу саммит ЕС в Братиславе, передает ВВС.

"Мы не позволим превратить наших граждан, живущих в Британии, в "людей второго сорта". Думаю, Британия понимает, что здесь нет места компромиссу", - сказал он.

На саммите участники встречи обсудили шаги, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.

По окончании саммита председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Лондон не сохранит полный доступ к общему европейскому рынку, если будет препятствовать миграции граждан стран ЕС.

Лидеры всех 27 стран согласились, что никакие переговоры о "Brexit" не начнутся до тех пор, пока Британия не предоставит "дорожную карту" по выходу из ЕС.

Темы: Британия
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