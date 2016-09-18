Число пострадавших из-за взрыва в Нью-Йорке возросло до 29 человек

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 07:11

В результате взрыва в Нью-Йорке ранения получили 29 человек, один человек пострадал серьезно.

Об этом сообщает CNN.

Мер города Билл де Блазио заявил, что взрыв был "преднамеренным актом", однако нет никаких доказательств того, что это теракт.

Также полиция сообщила, что рядом с местом происшествия было найдено второе возможное взрывное устройство.

Взрыв в центре Нью-Йорка произошел вечером в субботу. Ранее сообщалось о 25 пострадавших.

Темы: США взрыв
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