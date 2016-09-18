Сутки в АТО: Боевики нарушили "свой" режим тишины 26 раз

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 12 нарушений "режима тишины".

Из минометов 120-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли районе Авдеевки. По Верхнеторецкому, Нижнему Лозовому и Новгородскому сепаратисты били из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Нижнему Лозовому били из миномета 82-го калибра и зенитной установки.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 нарушений "режима тишины".

"Враг открывал огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Талаковки, Павлополя, Марьинки, и Широкино. Также боевики открывали огонь из БМП по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Талаковка", - сообщили в штабе.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО был зафиксирован пролет 6 беспилотников.

Как известно лидеры донецких и луганских боевиков ранее заявили, что объявляют режим тишины с 15 сентября.