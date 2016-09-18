В диппредставительствах РФ в Украине открылись избирательные участки

По состоянию на 8.00 воскресения, под посольством Российской Федерации в Киеве собралась очередь из, ориентировочно, 10 человек, которые идут голосовать.

При предъявлении паспорта желающих пускают на территорию посольства, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, безопасность в данном районе усиленно охраняют сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии. Прилегающая к зданию посольства территория окружена металлическим заграждением.

На данный момент – обстановка спокойная, протестующих нет.

Вместе с тем, в Генеральном консульстве РФ в Харькове в воскресенье утром начал работу участок по выборам в Госдуму РФ.

На улице Максимилиановской (бывш.Ольминского), где расположено здание консульства, и прилегающих к нему улицах предприняты повышенные меры безопасности: очень много полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины. Кроме того, улицу патрулируют кинологи с собаками.

Вход в здание – только по предъявлению паспорта гражданина РФ. Люди, которые хотят голосовать, передают документы сотруднику консульства через зарешеченную дверь, сотрудник консульства забирает документы и уходит. Затем после проверки ручным металлоискателем и после 5-10 минут ожидания человек может зайти внутрь.

От общения с прессой сотрудники Генконсульства категорически отказываются.

Кроме того, около 20 сотрудников Нацполиции присутствуют возле здания генерального консульства РФ в Одессе по состоянию на 8.00 в воскресение.

Представителей проукраинских организаций в настоящее время возле здания генконсульства нет, однако они обещали прибыть к дипломатическому учреждению позже.

В частности, глава одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Фейсбук призвал членов своей организации и других патриотических объединений провести акцию протеста в связи с открытием избирательных участков для выборов в Государственную Думу РФ в воскресение.

В то же время, обстановка возле здания Генерального консульства РФ во Львове в воскресенье утром спокойная, дипломатическое учреждение работает, однако отсутствуют какие-либо признаки того, что в нем открылся избирательный участок.

В здание Генконсульства никто не заходит и не выходит из него. У входа стоит сотрудник Национальной гвардии, работает охрана. Мимо здания проходят немногочисленные прохожие.

Дежурный Генерального консульства РФ сообщил агентству, что у дипучреждения рабочий день, но на вопрос, открыт ли избирательный участок, не смог ответить. Аппарат консула в настоящее время не отвечает.

На сайте Генконсульства сообщается, что "в целях совершенствования предоставляемых населению консульских и иных услуг" в субботу 17 сентября, дипучреждение работало по режиму четверга, а в воскресенье, 18 сентября, работает по режиму пятницы.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории из-за включения Крыма в многомандатный федеральный избирательный округ на парламентских выборах.

В субботу Климкин заявил, что попытка российской стороны организовать выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и диппредставительствах РФ в Украине - это сознательная провокация.