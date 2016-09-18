В посольстве РФ в Киеве голосуют под присмотром анонимных "наблюдателей"

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 09:56

На избирательном участке в здании посольства РФ в Киеве на выборах в Государственную Думу по состоянию на 9:00 воскресенья проголосовало около 20 человек, включая сотрудников посольства.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" представитель российского общественного движения "Наблюдатель", представитель СМИ "Молния" (холдинг Rambler&Co) Степан Стродин.

По его словам, на территории избирательного участка присутствуют двое наблюдателей, которые отказались представиться по его просьбе и не имеют каких-либо опознавательных знаков принадлежности к каким-либо организациям.

Стродин рассказал, что ситуация внутри здания посольства спокойная, однако на территорию посольства не разрешают проходить с какой-либо аудио- и видеотехникой, включая мобильные телефоны.

"Ситуация возле здания не изменилась: территорию охраняет огромное количество правоохранителей, рядом также собрались представители многочисленных СМИ. При этом протестующих против проведения выборов у здания посольства нет", - сообщает агентство.

Как сообщалось, избирательный участок на выборах в российский парламент открылся в здании посольства в 8:00 по киевскому времени.

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