В Одессе стычки из-за российских выборов, задержали членов ПС

В Одессе у генконсульства РФ 18 сентября задержаны четверо активистов "Правого сектора", которые устроили драку и столкновения с полициеию.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области Дарья Ярчук, пишет Интерфакc-Україна.

По ее данным, задержанные нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес сотрудников полиции. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов.

Как сообщает местный "7 канал", в Одессе произошло столкновение между активистами "Правого сектора" и полицией в связи с тем, что "общественные активисты не пускали людей голосовать".

"В результате возник конфликт с силовиками. Правоохранители задержали председателя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. По словам активистов, выборы нельзя проводить на территории Украины, поскольку РФ оккупировала часть украинских территорий, а регулярные части российской армии участвуют в военном конфликте на востоке страны, поддерживая сепаратистов ", - говорится в сообщении.

"7 канал"

Как известно, 18 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. Впервые Россия проведет "выборы" и в аннексированном Крыму.

Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории из-за включения Крыма в состав многомандатного федерального избирательного округа на парламентских выборах.