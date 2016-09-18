В Одессе стычки из-за российских выборов, задержали членов ПС

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 12:30

В Одессе у генконсульства РФ 18 сентября задержаны четверо активистов "Правого сектора", которые устроили драку и столкновения с полициеию.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области Дарья Ярчук, пишет Интерфакc-Україна.

По ее данным, задержанные нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес сотрудников полиции. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов.

Как сообщает местный "7 канал", в Одессе произошло столкновение между активистами "Правого сектора" и полицией в связи с тем, что "общественные активисты не пускали людей голосовать".

"В результате возник конфликт с силовиками. Правоохранители задержали председателя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. По словам активистов, выборы нельзя проводить на территории Украины, поскольку РФ оккупировала часть украинских территорий, а регулярные части российской армии участвуют в военном конфликте на востоке страны, поддерживая сепаратистов ", - говорится в сообщении.

 
"7 канал"
уп

Как известно,  18 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы седьмого созыва.  Впервые Россия проведет "выборы" и в аннексированном Крыму.

Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории из-за включения Крыма в состав многомандатного федерального избирательного округа на парламентских выборах.

Темы: Одесса виборы
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