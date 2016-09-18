Минобороны скрыто сдает в аренду землю - СМИ

Минобороны занимается скрытой сдачей в аренду земли под видом "технических площадок".

Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном в "Зеркале недели".

Официальный источник Фонда государственного имущества свидетельствует о том, что с ноября 2015 года по август 2016 года квартирно-эксплуатационные службы МО Украины сдали в скрытую аренду (под видом технических площадок) 23 земельных участка, принадлежащих государству (территориальным общинам), общей площадью 38270 кв. м.

По информации издания, география арендного бизнеса военного ведомства довольно обширна.

Инфографика Zn.ua

Безусловными лидерами в этом процессе являются службы КЭУ в военных городках Львова, Харькова, Житомира и Днепропетровска.

"Почему военные "бизнесмены" сдают в аренду только асфальтовое покрытие, которое не может быть объектом аренды, а не сам земельный участок, стоимость которого несоизмеримо выше стоимости технической площадки? Здесь могут быть два варианта ответа", - отмечает автор.

"1 вариант. Земля, принадлежащая государству (территориальной общине), не является собственностью Министерства обороны. В этом случае военные чиновники, предлагая в аренду технические площадки, занимаются скрытой арендой чужой земли и совершают обычное мошенничество", - предполагает он.

"2 вариант. Военное ведомство владеет земельными участками. Если чиновники в погонах сдают в аренду технические площадки без учета рыночной стоимости земли, то они занимаются коррупцией, используя служебное положение в корыстных целях", - говорится в статье.

Там отмечается, что "в любом случае такие действия должны стать объектом внимания правоохранительных органов".

"Остается только догадываться, зачем Министерство обороны занимается скрытой арендой земли под видом сдачи в аренду так называемых технических площадок. Это - коррупция или мошенничество? На этот вопрос может ответить Генеральная прокуратура, которая, согласно закону, должна защищать интересы общества и государства. Поэтому это журналистское расследование - официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины", - заключает автор статьи.