Минобороны скрыто сдает в аренду землю - СМИ

1439 просмотров
1
Воскресенье, 18 сентября 2016, 14:33

Минобороны занимается скрытой сдачей в аренду земли под видом "технических площадок".

Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном в "Зеркале недели".

Официальный источник Фонда государственного имущества свидетельствует о том, что с ноября 2015 года по август 2016 года квартирно-эксплуатационные службы МО Украины сдали в скрытую аренду (под видом технических площадок) 23 земельных участка, принадлежащих государству (территориальным общинам), общей площадью 38270 кв. м.

По информации издания, география арендного бизнеса военного ведомства довольно обширна.

 
Инфографика Zn.ua

Безусловными лидерами в этом процессе являются службы КЭУ в военных городках Львова, Харькова, Житомира и Днепропетровска.

"Почему военные "бизнесмены" сдают в аренду только асфальтовое покрытие, которое не может быть объектом аренды, а не сам земельный участок, стоимость которого несоизмеримо выше стоимости технической площадки? Здесь могут быть два варианта ответа", - отмечает автор.

"1 вариант. Земля, принадлежащая государству (территориальной общине), не является собственностью Министерства обороны. В этом случае военные чиновники, предлагая в аренду технические площадки, занимаются скрытой арендой чужой земли и совершают обычное мошенничество", - предполагает он.

"2 вариант. Военное ведомство владеет земельными участками. Если чиновники в погонах сдают в аренду технические площадки без учета рыночной стоимости земли, то они занимаются коррупцией, используя служебное положение в корыстных целях", - говорится в статье.

Там отмечается, что "в любом случае такие действия должны стать объектом внимания правоохранительных органов".

"Остается только догадываться, зачем Министерство обороны занимается скрытой арендой земли под видом сдачи в аренду так называемых технических площадок. Это - коррупция или мошенничество? На этот вопрос может ответить Генеральная прокуратура, которая, согласно закону, должна защищать интересы общества и государства. Поэтому это журналистское расследование - официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины", - заключает автор статьи.

Темы: Минобороны
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
СНБО поручил Кабмину увеличить финансирование силовиков 16 сентября 2016, 21:21
Порошенко: На оборону и безопасность в 2017 году должны быть предусмотрены 5% ВВП 13 сентября 2016, 19:47
Минобороны подозревают в дешевой распродаже 51 танка 13 сентября 2016, 12:36
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 134.249.76.---fvl18.09.2016 14:54
Указаны смешные площади. На самом деле ситуация еще более странная. Киев ул. Бориспольская, - военные городки возле танкового завода - сданы в аренду громадные ангары, там мимо рекламы , плюнуть негде.
Во время войны это не допустимо - нарушается охранный режим, развращается руководство частей, расслаблены солдаты. Часть арендованных территорий вообще не показывается, идет налом. Минобороны - ау.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Выборы в Крыму ставят под сомнение легитимность Госдумы – МИД
"Свободовцы" повредили забор и избили человека под посольством РФ
Против организаторов выборов в Крыму могут открыть производства – Тука
В диппредставительствах РФ в Украине открылись избирательные участки
Все новости
"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе

Бестселлер

Фрагмент из "Школы будущего" Кена Робинсона