Минобороны скрыто сдает в аренду землю - СМИ
Минобороны занимается скрытой сдачей в аренду земли под видом "технических площадок".
Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном в "Зеркале недели".
Официальный источник Фонда государственного имущества свидетельствует о том, что с ноября 2015 года по август 2016 года квартирно-эксплуатационные службы МО Украины сдали в скрытую аренду (под видом технических площадок) 23 земельных участка, принадлежащих государству (территориальным общинам), общей площадью 38270 кв. м.
По информации издания, география арендного бизнеса военного ведомства довольно обширна.
Безусловными лидерами в этом процессе являются службы КЭУ в военных городках Львова, Харькова, Житомира и Днепропетровска.
"Почему военные "бизнесмены" сдают в аренду только асфальтовое покрытие, которое не может быть объектом аренды, а не сам земельный участок, стоимость которого несоизмеримо выше стоимости технической площадки? Здесь могут быть два варианта ответа", - отмечает автор.
"1 вариант. Земля, принадлежащая государству (территориальной общине), не является собственностью Министерства обороны. В этом случае военные чиновники, предлагая в аренду технические площадки, занимаются скрытой арендой чужой земли и совершают обычное мошенничество", - предполагает он.
"2 вариант. Военное ведомство владеет земельными участками. Если чиновники в погонах сдают в аренду технические площадки без учета рыночной стоимости земли, то они занимаются коррупцией, используя служебное положение в корыстных целях", - говорится в статье.
Там отмечается, что "в любом случае такие действия должны стать объектом внимания правоохранительных органов".
"Остается только догадываться, зачем Министерство обороны занимается скрытой арендой земли под видом сдачи в аренду так называемых технических площадок. Это - коррупция или мошенничество? На этот вопрос может ответить Генеральная прокуратура, которая, согласно закону, должна защищать интересы общества и государства. Поэтому это журналистское расследование - официальное обращение в Генеральную прокуратуру Украины", - заключает автор статьи.
Во время войны это не допустимо - нарушается охранный режим, развращается руководство частей, расслаблены солдаты. Часть арендованных территорий вообще не показывается, идет налом. Минобороны - ау.