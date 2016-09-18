Под посольством РФ в Киеве задержали еще одного активиста

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 15:34

Правоохранители задержали еще одного участника акции протеста под посольством РФ, который бросил яйцо в человека, приехавшего в воскресенье проголосовать на выборах в Государственную Думу.

Как передает "Интерфакс-Украина", нападавший после того, как бросил яйцо в выходившего из здания посольства избирателя, побежал в находящийся рядом сквер. За ним побежали несколько сотрудников полиции и достаточно быстро его остановили.

Остальные протестующие пытались воздействовать на правоохранителей и не дать им задержать нападавшего. Спустя некоторое время сотрудники полиции отвели задержанного дальше, в один из близлежащих дворов, где стоят микроавтобусы полиции.

Протестующие некоторое время продолжали выкрикивать оскорбления в адрес правоохранителей, но через некоторое время ситуация успокоилась.

В настоящее время под зданием посольства остается несколько десятков протестующих и много правоохранителей, охраняющих здание по периметру.

Один из полицейских сообщил журналистам, что один из двоих ранее задержанных участников акции протеста под посольством РФ в настоящее время уже отпущен.

Темы: Росcия виборы Киев
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Комментарии — 1
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IP: 195.5.44.---nestor198018.09.2016 15:43
РФ окупувала Український Крим і Донбас. Тепер стає зрозуміло, чому Україна не перервала дипломатичні відносини із РФ? Щоб воєнторг Путіна із мордору Кирила міг скористатися можливістю і провести вибори серед тих, у кого потрійне громадянство 5 колони Кремля. І при тому ще раз , в чергове, скомпрометувати патріотів Держави, які проти такої політики керівництва України. Це висока ціна демократії, адже терористи із воєнторгу Путіна - Кирила сьогодні нас в Україні убивають у прямому сенсі цього слова. А ми їм у відповідь - Вибори головного терориста у нас в тилу.
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