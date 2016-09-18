Под посольством РФ в Киеве задержали еще одного активиста

Правоохранители задержали еще одного участника акции протеста под посольством РФ, который бросил яйцо в человека, приехавшего в воскресенье проголосовать на выборах в Государственную Думу.

Как передает "Интерфакс-Украина", нападавший после того, как бросил яйцо в выходившего из здания посольства избирателя, побежал в находящийся рядом сквер. За ним побежали несколько сотрудников полиции и достаточно быстро его остановили.

Остальные протестующие пытались воздействовать на правоохранителей и не дать им задержать нападавшего. Спустя некоторое время сотрудники полиции отвели задержанного дальше, в один из близлежащих дворов, где стоят микроавтобусы полиции.

Протестующие некоторое время продолжали выкрикивать оскорбления в адрес правоохранителей, но через некоторое время ситуация успокоилась.

В настоящее время под зданием посольства остается несколько десятков протестующих и много правоохранителей, охраняющих здание по периметру.

Один из полицейских сообщил журналистам, что один из двоих ранее задержанных участников акции протеста под посольством РФ в настоящее время уже отпущен.