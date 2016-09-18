В Киеве в посольстве РФ проголосовало более 100 человек

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 15:52

В Киеве по состоянию на 15.00 на выборах в Госдуму РФ проголосовали более 100 человек.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в диппредставительстве.

"Несмотря на сложную обстановку вокруг российских загранучреждений на территории Украины выборы проходят в установленном порядке", - отметили там.

"Украинские правоохранительные органы оперативно реагируют на провокации, обеспечивая безопасность диппредставительств. По состоянию на 15.00 мск в Киеве проголосовало более 100 человек" - сказали в посольстве РФ.

Темы: Росcия виборы Киев
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