Боевики открывали огонь 6 раз, без тяжелого вооружения - штаб
С полуночи до 18.00 воскресенья зафиксировано 6 случаев открытия огня по позициям украинских защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, отмечая, что тяжелое вооружение российско-оккупационные войска не применяли.
В частности, на Мариупольском направлении противник предпринял вооруженные провокации в районе Марьинки и Павлополя, где боевики вели беспокоящий огонь из пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевский промзоне. Враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, на Мариупольском направлении боевики применили дальнобойные винтовки. Так, противник применил снайперские группы в районе Марьинки.
В штабе отметили, что огонь украинские защитники не открывали.
"Также Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подчеркнули в пресс-центре.
Как сообщалось, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье сообщил, что за минувшие сутки среди украинских военных погибших и раненых нет.