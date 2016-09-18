Боевики открывали огонь 6 раз, без тяжелого вооружения - штаб

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 18:30

С полуночи до 18.00 воскресенья зафиксировано 6 случаев открытия огня по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, отмечая, что тяжелое вооружение российско-оккупационные войска не применяли.

В частности, на Мариупольском направлении противник предпринял вооруженные провокации в районе Марьинки и Павлополя, где боевики вели беспокоящий огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевский промзоне. Враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики применили дальнобойные винтовки. Так, противник применил снайперские группы в районе Марьинки.

В штабе отметили, что огонь украинские защитники не открывали.

"Также Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщалось, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье сообщил, что за минувшие сутки среди украинских военных погибших и раненых нет.

Темы: АТО боевые действия
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