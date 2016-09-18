В РФ пожаловались на подкуп избирателей колбасой

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 19:14

В России избирательная комиссия Астраханской области передала для рассмотрения в управление МВД жалобы на подкуп избирателей колбасой.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя облизбиркома Игоря Коровина.

"Нам принесли целый мешок колбасы: женщина сообщила, что один из кандидатов разносит пакеты с продуктовыми наборами и своей агитационной продукцией. Еще одна жалоба была на того же кандидата: мужчина рассказал, что ему дали 500 руб. и просили проголосовать за конкретного человека", - сказал Коровин.

Он уточнил, что всего в день голосования в избирательную комиссию региона поступило 10 обращений.

Коровин также сообщил, что не нашел подтверждений информации, которую ранее сообщил руководитель комиссии СПЧ по избирательным правам, сопредседатель мониторинговой группы по выборам Илья Шаблинский о длинной очереди военнослужащих, которые выстроились в двух избирательных участков в Астрахани.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ЦИК проверит голосования на выборах по открепительным удостоверениям, сообщает Интерфакс.

Она пояснила, что ЦИК выдал 1 млн 300 тыс. открепительных удостоверений на этих выборах. Памфилова заявила, что после выборов ЦИК проведет проверку и выяснит, превышает количество людей, которые проголосовали по открепительным удостоверениям эту цифру.

Ранее Пафмилова пригрозила судебными исками людям, которые заявляют о "каруселях" с открепительными удостоверениями на выборах в Госдуму.

Темы: Росcия виборы
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IP: 83.10.37.---Wlodek Czyzewski18.09.2016 19:56
Пока в россии система................. Голосуй, Не голосуй- все равно получишь.............Пуй
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