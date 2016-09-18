Депутатам ЕП покажут "настоящий Донбасс" на линии соприкосновения

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 19:40

Депутатам Европарламента покажут результаты агрессии против Украины и "настоящую картинку Донбасса" вблизи линии фронта.

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

"Третий раз за последнюю неделю - на Донбасс. ... Но должны ехать, чтобы показать депутатам Европейского парламента результаты агрессии против Украины, настоящую картинку Донбасса, и не в тылу, не в Славянске - Краматорске, а вблизи линии фронта. В этом раз мы будем ... с евродепутатами Ребеккой Харм, Михаэлем Бони и Яромиром Штетиной,  а также послом Украины в ЕС Николаем Точицким", - сообщила Геращенко.

 
Темы: Донбасс АТО Европарламент Геращенко
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