Депутатам ЕП покажут "настоящий Донбасс" на линии соприкосновения

Депутатам Европарламента покажут результаты агрессии против Украины и "настоящую картинку Донбасса" вблизи линии фронта.

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

"Третий раз за последнюю неделю - на Донбасс. ... Но должны ехать, чтобы показать депутатам Европейского парламента результаты агрессии против Украины, настоящую картинку Донбасса, и не в тылу, не в Славянске - Краматорске, а вблизи линии фронта. В этом раз мы будем ... с евродепутатами Ребеккой Харм, Михаэлем Бони и Яромиром Штетиной, а также послом Украины в ЕС Николаем Точицким", - сообщила Геращенко.