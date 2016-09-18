"Нафтогаз" поставит газ на ОПЗ, если правительство обяжет - Коболев

Если государство обяжет НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ на ОПЗ, компания будет выполнять обязательства, но цена газа должна быть стандартной - контрактной.

Об этом в интервью ZN.UA заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы ждем, какое решение примет правительство в части наложения на "Нафтогаз" специальных обязательств. Если государство нас обяжет, а государство имеет такое право по закону, мы, конечно, будем поставлять газ. Проект постановления о включении ОПЗ в специальные обязательства вязание "Нафтогаза" есть", - отметил Коболев.

При этом, по его мнению, контрактная цена в интересах и самого ОПЗ, в противном случае завод может попасть под антидемпинговое расследование.